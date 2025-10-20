[Imágenes sensibles] Un hombre sobrevive tras recibir ocho disparos frente a su casa

Un hombre fue víctima de un violento intento de homicidio en el barrio Residência de Vassouras, en el estado de Río de Janeiro (Brasil). Las cámaras de seguridad captaron el momento en que salió de su casa, se subió a su motocicleta y fue sorprendido por un tirador oculto entre la vegetación cercana.

La víctima recibió ocho disparos —en la cabeza, rodilla, muslo y espalda— y cayó al suelo. En ese momento, uno de los agresores se acercó y lo golpeó con la culata de su arma, hasta que el padre del herido comenzó a gritar pidiendo ayuda. Los atacantes huyeron inmediatamente del lugar.

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario de Vassouras, donde fue intervenido. Pese a la gravedad de las heridas, los médicos confirmaron que ya no corre peligro de muerte.

En el lugar del ataque, los peritos encontraron una bala calibre .380, dos proyectiles de calibre indeterminado y una funda de munición.

La Policía Civil analiza las imágenes de seguridad para identificar a los responsables e investigar los motivos del crimen. Según el reporte policial, el padre y la hermana de la víctima fueron arrestados por tráfico de drogas, mientras que otro hermano, sospechoso de homicidio, se encuentra prófugo.

Video:

