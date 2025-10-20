“Vamos a seguir luchando para que los jóvenes sean protagonistas”, JP Velasco tras el balotaje

Tras conocerse los resultados preliminares que dieron como virtual ganador al Partido Demócrata Cristiano (PDC), los candidatos de Alianza Libre, Jorge “Tuto” Quiroga y JP Velasco, se reunieron con sus seguidores y reconocieron la victoria de sus contrincantes.

Durante su discurso, JP Velasco se refirió a los ataques y difamaciones que, según dijo, sufrió junto a su familia durante la campaña electoral, pero aseguró que no se arrepiente de haber participado en la contienda.

“He dejado mucho para estar acá, me he expuesto a cosas que nunca pensé que iría a exponer, he sufrido ataques, difamaciones y mentiras. Expuse a mi familia, pero no me arrepiento ni un minuto por estar acá. Sé que esto no termina, sé que esto sigue”, expresó el candidato.

Velasco felicitó a Rodrigo Paz y Edmand Lara por su victoria, y los instó a trabajar por el bienestar de Bolivia, asegurando que su partido los apoyará en el Congreso cuando se trate de proyectos que beneficien al país.

“Les recomiendo de corazón que trabajen por Bolivia. De nuestra bancada, siempre y cuando sea por el bien del país, vamos a estar apoyando. Les deseo a ellos y a toda Bolivia un futuro próspero y brillante, porque Bolivia necesita líderes con fuerza y buenas decisiones”, afirmó.

Finalmente, Velasco anunció que continuará promoviendo una Bolivia digital y una recuperación económica que impulse el progreso de los ciudadanos.

“Esto no termina aquí. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir luchando para que los jóvenes sean protagonistas y para que Bolivia sea diferente”, puntualizó.

