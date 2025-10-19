El director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, realizó este domingo una inspección en el centro penitenciario de San Pedro, en la ciudad de La Paz, para verificar el desarrollo normal de la jornada electoral destinada a las personas privadas de libertad habilitadas para emitir su voto.

Durante la visita, Limpias destacó la transparencia con la que se lleva adelante el proceso dentro de los recintos penitenciarios.

“La transparencia con la que se maneja la administración penitenciaria permite que se vea cómo se desarrolla normalmente la jornada de votación. Están los privados de libertad, los jurados, el notario y los controles electorales, y eso garantiza la democracia de la población privada de libertad”, señaló la autoridad.

Asimismo, explicó que las mesas de sufragio en los recintos carcelarios tienden a concluir sus actividades de forma anticipada.

“Una vez culminadas las ocho horas de votación, se cierran las mesas y se procede al conteo de votos conforme establece la normativa electoral”, agregó.

La autoridad reiteró que el proceso electoral en los centros penitenciarios se desarrolla en un ambiente de normalidad y bajo estrictos controles, garantizando el ejercicio del derecho al voto de las personas privadas de libertad, en el marco de la transparencia y la democracia.

Mire el video:

