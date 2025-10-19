El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, inspeccionó el penal de San Pedro y resaltó la transparencia del proceso electoral.
19/10/2025 10:53
El director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, realizó este domingo una inspección en el centro penitenciario de San Pedro, en la ciudad de La Paz, para verificar el desarrollo normal de la jornada electoral destinada a las personas privadas de libertad habilitadas para emitir su voto.
Durante la visita, Limpias destacó la transparencia con la que se lleva adelante el proceso dentro de los recintos penitenciarios.
Asimismo, explicó que las mesas de sufragio en los recintos carcelarios tienden a concluir sus actividades de forma anticipada.
“Una vez culminadas las ocho horas de votación, se cierran las mesas y se procede al conteo de votos conforme establece la normativa electoral”, agregó.
La autoridad reiteró que el proceso electoral en los centros penitenciarios se desarrolla en un ambiente de normalidad y bajo estrictos controles, garantizando el ejercicio del derecho al voto de las personas privadas de libertad, en el marco de la transparencia y la democracia.
