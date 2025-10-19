Rubén Costas emite su voto y llama a mantener la esperanza en esta jornada histórica

El exgobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, emitió su voto este domingo y calificó la jornada electoral como un día de esperanza para Bolivia. Destacó que el proceso se desarrolla con tranquilidad y expresó su confianza en que el país inicie una nueva etapa de unidad y estabilidad.

Costas felicitó a los jueces electorales por su compromiso y puntualidad, resaltando que desde tempranas horas cumplieron con la apertura de las mesas de sufragio, lo que permitió que la votación en el departamento de Santa Cruz se realice con total normalidad.

El exgobernador cruceño emitió su voto pasadas las 09:00 en la unidad educativa Gabriel René Moreno, acompañado de autoridades políticas.

Para esta segunda vuelta, las mesas de votación estarán abiertas desde las 08:00, y así será en los nueve departamentos del país, donde la población ejercerá su derecho al voto.

Mira la programación en Red Uno Play