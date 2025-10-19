Samuel Doria Medina plantea hoja de ruta económica y política para el nuevo gobierno

Doria Medina proyectó que, ya en el segundo trimestre del próximo año, el nuevo gobierno deberá abocarse a una reforma constitucional orientada a garantizar las inversiones y consolidar la estabilidad jurídica y económica del país.
19/10/2025 10:28
El ex candidato presidencial, Samuel Doria Medina, emitió su voto este domingo y aprovechó la ocasión para plantear los principales desafíos que, a su criterio, deberá asumir el nuevo gobierno a partir de noviembre, centrados en la estabilización económica y la recuperación institucional del país.
Doria Medina proyectó que, ya en el segundo trimestre del próximo año, el nuevo gobierno deberá abocarse a una reforma constitucional orientada a garantizar las inversiones y consolidar la estabilidad jurídica y económica del país.
Asimismo, consideró que el nuevo mandatario debería conformar de inmediato su equipo de transición, a partir del lunes posterior a las elecciones, para iniciar la planificación de medidas concretas y garantizar una transferencia ordenada de la administración del Estado.
En cuanto a su posición política, el empresario aseguró que su partido apoyará todas las medidas positivas que contribuyan a solucionar los problemas estructurales del país, pero se opondrá a cualquier intento de retroceso democrático o populismo.
“Vamos a apoyar todo lo que sea positivo, todo lo que vaya a resolver los problemas que tenemos en nuestro país, y nos vamos a oponer a lo que sea disminuir la democracia o tomar medidas populistas. Pero si hay buenas medidas, vamos a apoyarlas”, enfatizó.
