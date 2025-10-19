Samuel Doria Medina plantea hoja de ruta económica y política para el nuevo gobierno

El ex candidato presidencial, Samuel Doria Medina, emitió su voto este domingo y aprovechó la ocasión para plantear los principales desafíos que, a su criterio, deberá asumir el nuevo gobierno a partir de noviembre, centrados en la estabilización económica y la recuperación institucional del país.

“Este gobierno tiene que resolver en noviembre la situación de los carburantes, ese es su primer examen. En diciembre hay que elaborar un presupuesto para 2026 sin tener un déficit como el que hemos tenido los últimos años, con menores subvenciones, menos empresas deficitarias, y ya en enero podremos tener, con ese orden de la economía, un tipo de cambio único y flexible, de manera que la economía se vaya ordenando”, afirmó.

Doria Medina proyectó que, ya en el segundo trimestre del próximo año, el nuevo gobierno deberá abocarse a una reforma constitucional orientada a garantizar las inversiones y consolidar la estabilidad jurídica y económica del país.

Asimismo, consideró que el nuevo mandatario debería conformar de inmediato su equipo de transición, a partir del lunes posterior a las elecciones, para iniciar la planificación de medidas concretas y garantizar una transferencia ordenada de la administración del Estado.

En cuanto a su posición política, el empresario aseguró que su partido apoyará todas las medidas positivas que contribuyan a solucionar los problemas estructurales del país, pero se opondrá a cualquier intento de retroceso democrático o populismo.

“Vamos a apoyar todo lo que sea positivo, todo lo que vaya a resolver los problemas que tenemos en nuestro país, y nos vamos a oponer a lo que sea disminuir la democracia o tomar medidas populistas. Pero si hay buenas medidas, vamos a apoyarlas”, enfatizó.

Mire el video:

