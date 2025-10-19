¡Terrible! Aprehenden a un joven de 19 años por abusar a una niña de 6 en Tumarapi, La Paz

El subcomandante de la Policía Departamental de La Paz, coronel Wily Paz, informó este sábado sobre la aprehensión de un joven de 19 años acusado de violación en contra de una menor de seis años en Tumarapi.

“La policía atendió un caso de violación de un niño, niña o adolescente. Este hecho se había producido en contra de la integridad de una menor de 6 años; el autor del hecho tiene 19 años”, manifestó Paz.

Según la autoridad, el caso fue descubierto gracias a la intervención de la profesora del colegio al que asiste la menor. Posteriormente, la madre de la víctima la trasladó a un centro de salud para realizar las pruebas correspondientes.

“La niña brindó información relacionada con agresiones sexuales de las que habría sido víctima entre los meses de septiembre y octubre”, afirmó el coronel Paz.

Tras conocer los hechos, la Policía procedió a la aprehensión del presunto agresor, quien actualmente se encuentra detenido en las celdas policiales de Tumarapi, a la espera de su audiencia de medidas cautelares. El caso continúa bajo investigación para esclarecer todos los detalles del delito.

