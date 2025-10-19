Elecciones en Madrid: esperan superar la participación de votantes bolivianos en la segunda vuelta electoral

Los bolivianos en el exterior comenzaron este domingo a participar en la jornada de balotaje electoral, ejerciendo su derecho al voto en Madrid, España, donde se habilitaron dos centros de votación: el Centro Juvenil Pipo Velazco y el colegio Meneciano.

En el primer centro de sufragio se estima que aproximadamente 12.000 personas emitieron su voto, mientras que en el segundo recinto la cifra alcanzaría entre 9.000 y 10.000 votantes. Desde las primeras horas de la mañana se pudo observar un ambiente de entusiasmo y espíritu democrático, con ciudadanos formados en largas filas para ejercer su derecho.

La encargada del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en Madrid, Paola Valdez, señaló que todo el proceso se desarrolla con normalidad y los bolivianos acuden a ejercer su voto.

“La mañana fue fluida. Nosotros llegamos a las cinco de la mañana para abrir las puertas y organizar todo, y ya había dos personas a esa hora para votar. Las mesas se abrieron puntualmente, salvo dos que comenzaron un poco más tarde. Todo está normal y el flujo de gente ha sido constante”, afirmó Valdez.

La jornada se desarrolla con normalidad y se espera que la participación supere los números de votantes de comicios anteriores, reflejando el compromiso de los bolivianos en el exterior con la democracia y la transparencia del proceso electoral.

