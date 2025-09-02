TEMAS DE HOY:
Inseguridad Perrito atropellado Joven muertto

20ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

15ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

TSE sorteará este miércoles el orden de candidatos en la papeleta para el balotaje electoral de octubre

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) avanza con los preparativos rumbo a la segunda vuelta electoral. La vocal Nelly Arista informó sobre el sorteo de la ubicación de los candidatos en la papeleta electoral.

Jhovana Cahuasa

02/09/2025 8:50

Escuchar esta nota

La vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Nelly Arista, brindó este martes detalles de los preparativos que realiza la entidad rumbo a la segunda vuelta, o balotaje del próximo 19 de octubre.

“Vamos a ingresar a la segunda vuelta y ya se llamó a convocatoria, de igual forma ya está habilitada la propaganda electoral desde el pasado 27 de agosto. En el balotaje tendremos la capacidad de elegir entre dos candidatos que llegaron a la final del proceso electoral de agosto”, manifestó Arista.

La vocal confirmó que este miércoles 3 de septiembre, se realizará el sorteo de la ubicación de las franjas y aprobación de la ubicación del diseño de la papeleta electoral.

Se hará la presentación del posible diseño de la papeleta electoral, en sala plena que se efectuará este martes, por lo que posiblemente los técnicos hagan la presentación en esta jornada.

“Obviamente que se va a respetar todo lo que corresponde, conforme lo establecido en las normas técnicas, para la elaboración de la papeleta electoral. Hoy nos presentarán una propuesta, y mañana con el sorteo, se podrá poner la ubicación de los candidatos de acuerdo al lugar que le corresponda”, afirmó Arista.

El calendario electoral establece que, este 4 de septiembre vence el plazo para que alguna de las organizaciones políticas oficialice una eventual declinación.

“Conforme a la ley 026, que en su artículo 53 establece que deben comunicarnos las fórmulas su declinatoria por ello está planificada dentro los hitos, de esta segunda vuelta que el jueves 4 de septiembre. Deben comunicarnos si fuera el caso la declinatoria de cualquier de los candidatos que van a esta segunda vuelta”, detalló Arista.  

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD