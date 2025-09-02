TSE sorteará este miércoles el orden de candidatos en la papeleta para el balotaje electoral de octubre

La vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Nelly Arista, brindó este martes detalles de los preparativos que realiza la entidad rumbo a la segunda vuelta, o balotaje del próximo 19 de octubre.

“Vamos a ingresar a la segunda vuelta y ya se llamó a convocatoria, de igual forma ya está habilitada la propaganda electoral desde el pasado 27 de agosto. En el balotaje tendremos la capacidad de elegir entre dos candidatos que llegaron a la final del proceso electoral de agosto”, manifestó Arista.

La vocal confirmó que este miércoles 3 de septiembre, se realizará el sorteo de la ubicación de las franjas y aprobación de la ubicación del diseño de la papeleta electoral.

Se hará la presentación del posible diseño de la papeleta electoral, en sala plena que se efectuará este martes, por lo que posiblemente los técnicos hagan la presentación en esta jornada.

“Obviamente que se va a respetar todo lo que corresponde, conforme lo establecido en las normas técnicas, para la elaboración de la papeleta electoral. Hoy nos presentarán una propuesta, y mañana con el sorteo, se podrá poner la ubicación de los candidatos de acuerdo al lugar que le corresponda”, afirmó Arista.

El calendario electoral establece que, este 4 de septiembre vence el plazo para que alguna de las organizaciones políticas oficialice una eventual declinación.

“Conforme a la ley 026, que en su artículo 53 establece que deben comunicarnos las fórmulas su declinatoria por ello está planificada dentro los hitos, de esta segunda vuelta que el jueves 4 de septiembre. Deben comunicarnos si fuera el caso la declinatoria de cualquier de los candidatos que van a esta segunda vuelta”, detalló Arista.

Mira la programación en Red Uno Play