¿A cuánto se cotiza el dólar paralelo este martes, 2 de septiembre en Bolivia?

Según datos emitidos este martes 2 de septiembre de 2025, por el portal especializado dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense se cotiza en el mercado paralelo con un precio a la venta de 11.26 (BOB), y un precio de compra de 11.71 (BOB).

La cotización del tipo de cambio para la venta en relación a la pasada jornada del lunes sufrió variaciones y un descenso, puesto que el dólar paralelo se registraba a la venta en 11.45 (BOB), y hoy desciende en 11.26 (BOB).

En tanto la cifra para la compra registraba la pasada jornada en 13.50 (BOB) y hoy se registra en 11.71 (BOB).

La moneda extranjera en su cotización paralela, sufrió algunos cambios en estas últimas semanas, en comparación a las cifras registradas el mes de mayo, que incluso llegó en su cotización a 20 (BOB), por cada dólar.

En tanto según datos obtenidos por el sitio https://bolivianblue.net/#google_vignette, el dólar blue boliviano que se actualiza cada 15 minutos, cotiza este martes una significativa variación, ya que a la compra se registra en 11.71 (BOB), y 11.57 (BOB), para la venta.

La dinámica del dólar paralelo es un indicador seguido de cerca por la población boliviana, dadas las restricciones en el acceso a la moneda estadounidense a través de canales oficiales.

Cotización del dólar paralelo

Cotización del dólar Blue

