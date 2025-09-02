Septiembre inicia con un frente frío: ¿qué departamentos podrían registrar nevadas?

El pronosticador del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), Diego Perales, informó este lunes al canal estatal, sobre el ingreso de un frente frío que se encuentra vigente en el país.

El mismo provocó un descenso considerable de temperaturas en el Chaco y los Valles de Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz. Perales, señaló que para el jueves se espera la llegada de un nuevo frente frío esta vez acompañado de ventarrones.

“Ayer (domingo) hemos tenido el ingreso de un frente frío por la región del Chaco, trayendo consigo el descenso de las temperaturas en el Chaco y los valles de Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz, y nubosidad en las regiones del norte de La Paz, Yungas y Trópico de Cochabamba, así como en el Norte Integrado del departamento de Santa Cruz”, manifestó Perales.

Perales también informó que este frente frío permanecerá hasta el próximo lunes, además dijo que entre el miércoles 3 de septiembre y el jueves 4, se registran nevadas en altitudes mayores a 4.100 metros sobre el nivel del mar, específicamente en los departamentos de La Paz, Oruro y Cochabamba.

El jueves ingresará un nuevo frente frío, que afectará a la región del Chaco, y llegará acompañado de vientos moderados y temporalmente fuertes.

“Este frente frío se desplazará más al norte del país, afectando también a los departamentos de Santa Cruz y Beni, con descensos de las temperaturas y nubosidad”, afirmó Perales.

