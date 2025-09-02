Este lunes un joven que iba en motocicleta, reportó el extravío de un bolsón, que en su interior tenía el monto de 7.600 dólares americanos, además de otros objetos de valor, en inmediaciones de la zona del Octavo Anillo, y Puente Julio Leigue.

“Yo salí solo de mi casa, y fui a mi trabajo como todos los días, y en inmediaciones del Puente Julio Leigue se abrió la mochila, y se fueron cayendo todas las cosas, se me cayó mi billetera, el bolsón donde tenía el dinero, y otro celular”, manifestó el joven.

Según señaló el dinero era para los medicamentos de su mamá, ya que se encuentra delicada de salud. Al percatarse por cámaras de seguridad se pudo observar que un joven en una moto habría levantado el dinero del piso.

“Eran 7.600 dólares, en tipo de cambio en dólares era para comprar medicamentos para mi madre, entre otros gastos que tengo, y ahora lamentablemente no tengo nada”, afirmó el joven.

Señaló que se lograron captar cámaras de seguridad donde se observa como una moto se llega a aparar cerca del lugar, posiblemente la persona que lo conducía pudo haber alado el dinero

Pide ayuda a la población para que brinde información sobre la persona que pudo alzar el dinero, señaló que le costó mucho poder ahorrar ese monto que ya era destinado para la salud de su madre, entre otros gastos urgentes.

