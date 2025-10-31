Argentina: un chofer de ambulancia fue condenado a 20 años por drogar y abusar de tres mujeres

Un chofer de ambulancia de 50 años fue condenado a 20 años de prisión en Argentina tras reconocer haber drogado y abusado sexualmente de tres mujeres entre 2019 y 2023.

El caso, ocurrido en el partido bonaerense de Coronel Rosales, generó conmoción luego de conocerse la sentencia del Tribunal en lo Criminal N.º 2, a cargo de la jueza Mercedes Rico.

El acusado, Ángel Javier Panelo, trabajaba como ambulanciero en el Hospital Naval de Puerto Belgrano.

Durante el juicio, Panelo admitió los hechos y fue declarado culpable de abuso sexual con acceso carnal en un caso, y de abuso sexual con acceso carnal y hurto en concurso material en los otros dos.

El fiscal Diego Torres, a cargo de la investigación, había solicitado una pena de 22 años de prisión, mientras que la defensa, encabezada por el abogado Augusto Duprat, pidió la mínima posible.

Finalmente, el tribunal lo sentenció a 20 años de cárcel efectiva.

El modus operandi

Según la investigación, Panelo utilizaba drogas de sumisión química para anular la voluntad de sus víctimas.

La Justicia comprobó que colocaba las sustancias en bebidas y luego abusaba de las mujeres mientras estaban inconscientes. En dos de los casos, además, robó sus pertenencias.

De acuerdo con el expediente, los ataques ocurrieron el 13 de junio de 2019, entre el 25 y 26 de septiembre de 2020 y el 23 de septiembre de 2023.

El relato de una de las víctimas

Uno de los hechos ocurrió en la casa del acusado. Según la declaración judicial, antes de cenar, Panelo le ofreció un aperitivo a la mujer, quien se negó y pidió agua con limón.

Poco después de beberla, comenzó a sentirse débil y mareada, y pidió recostarse en el sillón. No recuerda más nada. Despertó desnuda en una cama, mientras el hombre abusaba de ella. Aun aturdida, logró vestirse y pedir ayuda al 911, tras lo cual fue asistida por personal médico.

El acusado se desempeñaba en el Hospital Naval de Puerto Belgrano, dependiente de la Armada Argentina. La institución no se pronunció oficialmente tras conocerse la sentencia.

