Un hombre identificado como Sergio Salgado fue detenido en la Ciudad de México luego de confesar que asesinó a su amigo Raúl, a quien acusó de haberlo violado.

El hecho ocurrió en una zona boscosa de Xochimilco, donde las autoridades hallaron el cuerpo de la víctima. De acuerdo con la información difundida por el periodista Carlos Jiménez, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), pertenecientes al Sector Tepepan, desplegaron un operativo de rastreo que permitió localizar al sospechoso.

Videos de cámaras de seguridad muestran a Salgado caminando con total tranquilidad por las calles tras cometer el crimen. Al ser interrogado, el detenido confesó que atacó a su amigo mientras ambos se encontraban en estado de ebriedad y que lo hizo como un acto de venganza.

“Fue en venganza porque me violó”, habría declarado ante los agentes de la SSC-CDMX.

El caso se encuentra bajo investigación por parte de las autoridades capitalinas, que determinarán las circunstancias exactas del homicidio y el presunto abuso sexual que motivó el ataque.

Mira el video:

Mira la programación en Red Uno Play