Internacional

Taxista detenido por presunto abuso y robo a pasajera: la arrojó del vehículo tras el ataque

La arrojó del taxi tras abusarla y robarla. Un conductor fue detenido por presunto ataque sexual contra una pasajera. El hecho fue captado por cámaras de seguridad.

Ligia Portillo

27/10/2025 12:39

Taxista detenido por presunto abuso y robo a pasajera: la arrojó del vehículo tras el ataque. Foto: Captura de pantalla
México

Un taxista del municipio de Coacalco, Estado de México, fue detenido tras ser acusado de abusar sexualmente de una pasajera, robarle y arrojarla del automóvil en movimiento. El violento hecho quedó registrado en una cámara de seguridad y ha causado indignación en redes sociales.

El agresor fue identificado como Ismael “N”, quien, de acuerdo con el video de seguridad, abandonó a la víctima la mañana del 23 de octubre de 2025, alrededor de las 06:41 horas. En las imágenes se observa cómo un vehículo gris se detiene y, segundos después, la mujer cae por la puerta trasera mientras el automóvil acelera y se aleja del lugar.

Según las primeras investigaciones, el individuo habría amenazado con un arma de fuego a la pasajera durante el trayecto, despojándola de sus pertenencias y realizándole tocamientos de índole sexual, antes de abandonarla en plena vía pública.

Este viernes, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que Ismael “N” fue detenido en la colonia San Lorenzo Tetlixtac, en posesión de narcóticos y una réplica de arma de fuego.

El sujeto fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público, acusado de delitos contra la salud, portación de arma prohibida, robo con violencia y abuso sexual. Las autoridades continúan reuniendo pruebas para solicitar una orden de aprehensión formal y llevarlo ante un juez.

La Fiscalía reiteró su compromiso de garantizar justicia a la víctima y exhortó a otras posibles afectadas a presentar denuncias si reconocen al detenido.

Mira los videos:

 

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

La liga - betis vs atl. madrid

15:45

El chavo

17:50

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

