Un acto de violencia sin precedentes ha conmocionado a Los Ébanos, en Perú. Lizzie Espinosa y su madre fueron asesinadas brutalmente por menores de edad que intentaban robarles un celular. La joven, de 22 años, corrió herida tras ser acuchillada, mientras su madre intentó defenderla, recibiendo también un ataque mortal en el pecho. Ambas murieron frente a vecinos que nada pudieron hacer.

Los agresores, de 16 y 17 años, fueron detenidos junto a un adulto con antecedentes penales identificado como David Poma Alberca, de 25 años. En la vivienda de los adolescentes se hallaron los celulares robados y más de 200 paquetes de droga. Uno contaba con antecedentes por robo con arma blanca en 2015 y un nuevo ilícito en 2022.

El operativo policial se inició tras la identificación de uno de los menores, quien portaba los celulares de las víctimas. Gracias a su declaración, las autoridades pudieron detener a los otros implicados.

Vecinos relatan con horror los momentos finales de Lizzie y su madre: “La mujer corría desesperada, sangrando, mientras su madre intentaba protegerla. Fue un instante de pánico total; nadie podía intervenir”, declaró un residente del Jirón Los Ébanos. Otro vecino agregó: “Lizzie ayudaba a su familia con su arte. Su madre deja dos hijos con discapacidad. ¿Qué necesidad había de matar por un celular?”

Este es al menos el quinto crimen en los tres primeros días del estado de emergencia en la zona, lo que aumenta la indignación vecinal. Los residentes denuncian la falta de medidas de seguridad pese a las promesas del alcalde Jesús Maldonado de instalar cámaras de vigilancia.

Mientras el dolor y la indignación siguen consumiendo a la comunidad, los responsables podrían enfrentar hasta 20 años de cárcel, según las autoridades. El barrio exige justicia y más protección ante la escalada de violencia que amenaza la vida de sus habitantes.

