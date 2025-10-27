¿Culpa de la dama de blanco? Una tragedia se registró en Argentina y revive la leyenda

Este domingo, al menos nueve personas murieron y 29 resultaron heridas cuando un ómnibus chocó y cayó al vacío en el puente sobre el arroyo Yazá (Argentina), un tramo de la ruta nacional 14 que para los lugareños guarda secretos y leyendas que, aseguran, explican algunos de los accidentes más graves de la zona.

El puente, ubicado en el kilómetro 892, se ha convertido en escenario de historias escalofriantes. Muchos vecinos relatan que por las noches aparece una misteriosa mujer vestida de blanco, que cruza el camino frente a los conductores. Quienes la han visto aseguran que provoca volantazos y frenadas bruscas.

La leyenda más conocida se remonta a fines de los años ’80, cuando Margarita, una joven de 18 años comprometida con un hombre que no contaba con la aprobación de su padre, murió tras caer de un camión en movimiento cerca del puente. Las circunstancias de su caída nunca se aclararon: algunos sostienen que se arrojó voluntariamente, otros que la puerta del camión se abrió accidentalmente. Desde entonces, dicen, su alma vaga por la zona.

Pero no es la única historia. Otros vecinos mencionan a Antonia Pacheco, una maestra que, tras descubrir que el hombre con el que tuvo un hijo ocultaba su matrimonio y rechazaba la paternidad, se quitó la vida arrojándose al arroyo. “Ella se aparece porque está asustada y pide ayuda. No le quiere hacer mal a nadie, pero le tienen miedo. Ojalá algún día tenga paz esa pobre mujer”, relató un lugareño.

Los relatos de apariciones no son simples cuentos: en 2013, un camionero llamó a la Policía tras sentir que atropellaba a una mujer en el puente. Rastrillajes y peritajes no encontraron indicios del hecho, pero la experiencia quedó registrada en la memoria de la comunidad. Otro automovilista relató un episodio similar: sintió pasar las ruedas sobre el cuerpo de una mujer, pero nuevamente no hallaron evidencia alguna.

El lugar ha sido testigo de múltiples tragedias. Camiones cargados con madera, tabaco y productos frigoríficos cayeron al arroyo, además de varios choques y despistes que se cobraron vidas. Entre ellos, se recuerda el accidente de 2011, cuando un choque entre un camión y un utilitario terminó con ambos conductores fallecidos, o el de 2013, cuando un policía perdió la vida tras despistarse en la misma curva.

Este domingo, la tragedia volvió a rememorar las historias de fantasmas que rodean al puente. Entre los vecinos, muchos señalan a “la dama de blanco” como responsable de este último fatal accidente. Para ellos, el misterio y el peligro se entrelazan en cada curva del arroyo Yazá, donde el miedo y la tragedia parecen convivir con la leyenda.

