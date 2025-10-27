¡No despertaba! Padre encuentra a su hija inconsciente en bar junto a su docente (Video)

Un hecho indignante ha generado conmoción en Ica, Perú. El padre de una joven universitaria llegó hasta un bar de dudosa reputación, donde encontró a su hija inconsciente y en aparente estado de ebriedad. A su lado estaba su profesor, identificado como Elías José Huamán Castro, docente de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga.

Según versiones preliminares, el hombre habría sido quien llevó a la joven al lugar. Testigos afirmaron que ambos ingresaron juntos al bar y que poco después la estudiante fue vista desvanecida.

Este caso ha reavivado denuncias anteriores contra el mismo profesor, quien habría sido acusado por otras alumnas de acoso sexual y de ofrecer mejores calificaciones a cambio de favores íntimos.

Las autoridades universitarias anunciaron una investigación interna, mientras que la familia de la víctima exige sanciones ejemplares y la intervención del Ministerio Público.

“Mi hija salió a clases y la encontré en un bar, inconsciente. Quiero justicia, que este hombre pague por lo que ha hecho”, declaró entre lágrimas el padre de la joven.

La comunidad estudiantil de la universidad ha expresado su repudio y pide que se tomen medidas inmediatas para proteger a las alumnas de posibles casos de abuso y hostigamiento.

Mira el video:

