Profesor fue aprehendido tras denuncia de abuso a menores en Pojo, Cochabamba

Un profesor de la materia de Psicología y Religión, identificado como Lorenzo Antonio F. V., fue aprehendido en el municipio de Pojo, departamento de Cochabamba, acusado de abuso sexual por dos de sus exalumnos. La denuncia, presentada por Jhasmani O. R., reveló que los hechos ocurrieron cuando él y su hermano, Alexander O., eran menores de edad y estudiaban en el colegio.

Según el reporte policial, la víctima, de ahora 19 años, relató que los abusos ocurrieron en dos ocasiones. La primera fue en 2022, cuando el profesor le habría tocado las partes íntimas de él y de otro compañero por encima del pantalón. El segundo incidente, ocurrido en 2023, fue más grave. Bajo la excusa de ayudarle a llevar libros, el denunciante fue llevado al cuarto del profesor en la comunidad de Villa Esperanza, donde el profesor supuestamente le tocó sus partes íntimas por debajo del pantalón.

La Denuncia y la Aprehensión

El denunciante, que tenía 16 años en ese momento, afirmó que no hizo la denuncia antes por miedo y vergüenza. Sin embargo, decidió hablar después de que su hermano le confesara que también había sido víctima de los abusos del mismo docente.

Tras presentarse la denuncia formal, se ejecutó una orden de aprehensión contra el acusado en las oficinas de la dirección cantonal de Pojo, en presencia del fiscal. Posteriormente, se allanaron los dos domicilios de Lorenzo, donde se incautaron indicios que ayudarán en la investigación. El docente fue trasladado a celdas policiales en Totora, a la espera de su audiencia de medidas cautelares.

