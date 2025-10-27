¡Quiso adelantar a un camión! Motociclista muere tras chocar contra un poste (Video)

Un trágico accidente de tránsito conmocionó a los habitantes de Ibagué, Colombia. Un motociclista de tan solo 17 años falleció luego de perder el control de su moto tras un leve roce con un furgón que se disponía a girar con las direccionales encendidas.

De acuerdo con testigos, el menor intentó adelantar al vehículo a gran velocidad, sin percatarse de la maniobra del conductor del furgón. El impacto lo desestabilizó, provocando que se estrellara con fuerza contra un poste a pocos metros del lugar.

La joven que lo acompañaba, de 21 años, sufrió graves lesiones y fue trasladada de urgencia a la Clínica Keralty, donde permanece bajo observación médica.

Las autoridades de tránsito investigan las circunstancias exactas del siniestro y reiteraron el llamado a conducir con precaución, respetando las señales y los límites de velocidad para evitar más tragedias como esta.

Mira el video:

