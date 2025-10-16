En la zona sur de Cochabamba, un hombre fue aprehendido por la Policía tras ser acusado de golpear y abusar sexualmente de su hijo de 10 años, quien además tiene discapacidad. El presunto agresor habría aprovechado la ausencia de la madre, internada en un hospital, para cometer los hechos.

Según Cinthia Prado, directora de Género Generacional, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia intervino de manera coordinada con la Fiscalía y la Policía. “El presunto autor se encuentra aprehendido y estamos a la espera de la audiencia cautelar, donde solicitaremos su detención para garantizar la seguridad del niño y el adecuado desarrollo del proceso”, indicó Prado.

El menor recibe un abordaje psicológico especializado y se encuentra bajo el cuidado de familiares confiables. “El niño ha podido brindar información clave sobre lo ocurrido y ahora está en condiciones de seguridad, mientras vigilamos que su entorno sea seguro y protegido”, añadió Prado.

El caso ha generado indignación entre los vecinos y la comunidad, que ahora se mantiene atenta a los avances del proceso judicial.

