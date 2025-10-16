Desde este jueves rige el silencio electoral en todo el país rumbo a la segunda vuelta

Desde las 00:00 horas de este jueves 16 de octubre rige en todo el país el silencio electoral, confirmó el Tribunal Supremo Electoral (TSE). La medida se extenderá hasta el cierre de las mesas de votación el próximo domingo 19 de octubre, día de la segunda vuelta electoral.

El periodo de campaña concluyó oficialmente este miércoles 15 de octubre, y a partir de hoy queda prohibida toda forma de propaganda o manifestación política.

El vocal del Tribunal Departamental Electoral (TED), Saúl Paniagua, recordó que durante estos días no se puede difundir encuestas, realizar mítines, marchas, ni publicar contenido político en medios de comunicación o redes sociales. “Desde las 00:00 de hoy rige el silencio electoral. Está prohibido todo tipo de campaña y propaganda electoral”, afirmó.

El objetivo del silencio electoral es brindar a la ciudadanía un tiempo de reflexión antes de emitir su voto. El TSE advirtió que el incumplimiento de esta disposición podría generar sanciones legales, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Para garantizar el cumplimiento de la norma, el Tribunal ha reforzado los mecanismos de control y monitoreo, supervisando medios radiales, televisivos y digitales, además de la revisión de vallas publicitarias en coordinación con las alcaldías.

Comenzó la distribución del material electoral en Santa Cruz

Paralelamente, desde el Colegio Militar (Colmilav) en Santa Cruz, a la 1:00 de la madrugada de este jueves comenzó la distribución del material electoral hacia las provincias del departamento.

“Salieron a Piso Firme, San Matías y hasta Puerto Suárez. Ya están a mitad de camino, y estamos monitoreando desde nuestro centro de operaciones”, informó Paniagua.

El operativo cuenta con resguardo militar y policial, garantizando la cadena de custodia. Más de 30 camionetas y 10 camiones fueron desplegados hacia municipios como Warnes y Yapacaní, con el objetivo de que todo el material esté en los recintos antes del domingo.

La Policía y las Fuerzas Armadas también se encuentran desplegadas en los 15 municipios cruceños, como parte del auto de buen gobierno que comenzará a regir este viernes.

“El silencio electoral se está cumpliendo y todo avanza con normalidad. Esperamos llegar al domingo con un proceso ordenado y transparente”, concluyó Paniagua.

