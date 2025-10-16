Arrestan a la cuñada del taxista que asaltó a su pasajero; ofreció dinero para retirar la denuncia

La Policía de la Estación Policial Integral (EPI) 9 arrestó a la cuñada del taxista acusado de asaltar a su pasajero, luego de que intentara ofrecer Bs 5.000 y el celular robado a cambio de que la familia de la víctima retire la denuncia.

“Una persona está arrestada aquí, ya aprehendida, porque intentó entregarnos 5.000 bolivianos más el celular robado a mi esposo. Supuestamente la cuñada del delincuente, mediante una abogada, me llamó y me dijo que querían solucionar el problema, que mejor aceptemos el dinero y dejemos el caso”, relató la esposa del afectado.

El conductor continúa prófugo. Según la víctima, el hombre ya había estado detenido hace tres meses por un delito similar.

“Estoy pidiendo que arresten al atracador, al que me arrastró. Este taxista ya estuvo preso hace tres meses y ahora vuelve a hacer lo mismo. Es un peligro para la sociedad. Nos ofrecieron dinero y el celular, pero no vamos a desistir”, añadió.

La Policía informó que la mujer fue puesta a disposición del Ministerio Público por el delito de obstrucción a la justicia, mientras continúan los operativos para dar con el paradero del conductor implicado en el asalto.

