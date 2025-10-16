"Ya no se puede salir de noche": Vecinos de Cañada Tres Lagunas denuncian ola de asaltos

La inseguridad mantiene en zozobra a los vecinos del barrio Cañada Tres Lagunas, en la zona de la Villa Primero de Mayo de Santa Cruz. Cansados de los constantes asaltos, violaciones y hechos de violencia, los habitantes organizaron un patrullaje conjunto con la Policía para exigir mayor presencia y control en el lugar.

“Estuvimos en una reunión de coordinación con la Policía ante tantos atracos, asaltos, violaciones y hasta muertes que ha habido acá. Tuvimos que llamarlos para que hagan un patrullaje intensivo porque la delincuencia es demasiada”, relató Yerco Vaca, presidente del barrio.

Los vecinos aseguran que la avenida Che Guevara se ha convertido en una “zona roja”, con lenocinios, rockolas y puntos de venta de droga que atraen a delincuentes y personas en estado de ebriedad. “Antes de las 9 de la noche ya están asaltando, y lo hacen con cuchillos y navajas. No es mentira, hay gente herida. Ya no se puede salir con tranquilidad”, agregó Vaca.

Pidieron además la intervención de la Alcaldía, la Subalcaldía y la Secretaría de Recaudaciones para que verifiquen si estos locales funcionan dentro de la norma. “Si no están regularizados, que los cierren, porque eso es lo que atrae a tanto delincuente y vicioso”, reclamaron.

Los vecinos aseguraron que continuarán realizando patrullajes y coordinando acciones con la Policía mientras esperan una respuesta institucional que devuelva la seguridad al barrio.

