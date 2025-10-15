¡Estaba flotando! Encuentran a un hombre muerto y encadenado en el río Chimoré

El hallazgo del cuerpo de un hombre en el río Chimoré conmocionó a la población local. La víctima presentaba las manos atadas con una cuerda y cadenas, y vestía una polera negra, pantalón jean azul, bóxer color plomo y tenis negros.

Según el director de la FELCC, cnl. Vanderley Flores, el cadáver estaba en posición de cúbito ventral y sumergido completamente en el río. “El resto del cuerpo no presenta signos de violencia, por lo que se presume que la persona fue arrojada al agua ya encadenada”, indicó Flores.

El informe forense estableció que la causa de la muerte fue ahogamiento, precisando “anoxia anóxica, asfixia mecánica por sumersión y oclusión intrínseca de vías respiratorias”.

Las autoridades investigan el caso para identificar a la víctima, esclarecer las circunstancias y determinar el posible móvil del crimen. Hasta el momento, se manejan varias hipótesis, pero ninguna ha sido confirmada

