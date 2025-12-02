¡Cayó de la motocicleta! Conductor muere y una adolescente resultó herida en Sipe Sipe

Un accidente de tránsito en plena madrugada dejó un saldo fatal en el municipio de Sipe Sipe (Cochabamba). Un joven de 22 años perdió la vida de manera instantánea tras caer con su motocicleta en el camino ripiado de Mallco Rancho, mientras que su acompañante, una adolescente de 14 años, sufrió graves lesiones.

El hecho ocurrió el lunes 1 de diciembre alrededor de las 04:30, en la zona Viloma Grande. Según el subcomandante de Tránsito, coronel Fernando Aragón, el conductor —identificado como Erland Valeriano Flores— manejaba una motocicleta azul sin placas de control, acompañado por la menor. “Por razones que al momento se desconocen, transitando de sur a norte, el conductor pierde el control del vehículo y cae sobre la vía. A raíz del golpe, el conductor fallece inmediatamente y la menor de 14 años resulta herida”, detalló la autoridad.

La adolescente fue trasladada de urgencia a la clínica Álvarez de Quillacollo, donde recibe atención con un diagnóstico preliminar de traumatismo craneoencefálico (TEC) y politraumatismo.

Como parte del protocolo, la Policía tomó una muestra de humor vítreo al fallecido para determinar si había consumido bebidas alcohólicas antes del siniestro. La motocicleta no contaba con placa y, según los primeros indicios, el conductor no llevaba casco al momento del impacto. “Evidentemente hay un golpe fuerte en la cabeza que nos hace pensar que no se aliaba con el casco de seguridad”, remarcó Aragón.

El cuerpo fue trasladado a la morgue para la autopsia correspondiente y el caso permanece en investigación. Las autoridades reiteran el llamado a extremar medidas de seguridad al conducir motocicletas, especialmente en rutas ripiadas y durante horarios nocturnos.

