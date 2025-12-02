¡Robo de película! Le sustraen 280 mil dólares a un adulto mayor tras vender su casa

Un hombre de la tercera edad fue víctima de un millonario robo en su propio domicilio, ubicado en la zona norte de Cochabamba. El hecho ocurrió el pasado 22 de noviembre, apenas días después de que el afectado recibiera 280 mil dólares por la venta de un inmueble heredado.

Según la denuncia, varias personas ingresaron a la vivienda, revisaron cada rincón y registraron los objetos personales del dueño de casa hasta dar con el dinero. Tras sustraer el efectivo, los sospechosos escaparon en un vehículo negro, sin dejar rastro.

El caso salió a la luz dos semanas después, cuando la Policía aprehendió a un primer sospechoso, quien actualmente se encuentra retenido en las celdas de la EPI Norte. Las autoridades informaron que la investigación continúa para identificar y capturar a todos los involucrados en el robo de los 280 mil dólares, considerado uno de los golpes delictivos más significativos registrados en la ciudad este año.

La víctima, todavía en shock, exige justicia y la devolución del dinero que representaba el fruto de toda una vida y una herencia familiar.

