Un violento robo quedó registrado por cámaras de vigilancia en una tienda ubicada sobre la avenida Paurito, en la zona del Plan Tres Mil de Santa Cruz. El hecho ocurrió durante la madrugada, cuando un sujeto —presuntamente acompañado por un cómplice— forzó uno de los accesos principales del negocio y sustrajo dinero en efectivo y mercancías mientras los propietarios no se encontraban en el lugar.

De acuerdo con la denuncia enviada a ‘Ojo Ciudadano’ de Red Uno, el hombre utilizó una herramienta tipo “pata de cabra” para vulnerar la parte superior de la estructura. Vestía una gorra, polera negra y bermuda. Las imágenes muestran cómo logra ingresar al interior de la tienda, aprovechando la ausencia de la dueña y de la trabajadora para llevarse todo lo que pudo.

La víctima informó que el antisocial escapó con Bs 6.500 en efectivo y dos garrafas. El hecho fue descubierto alrededor de las 07:00, cuando una vecina notó movimientos irregulares y alertó a la propietaria. Al llegar, la mujer encontró una carretilla y una mochila abandonadas, presuntamente utilizadas por los responsables para trasladar los objetos robados.

Testigos aseguraron que dos hombres participaron del hecho: uno ingresó desde la parte superior, mientras el otro permaneció en el exterior vigilando.

“Ahí arriba entraron. Con pata de chivo forzaron para entrar y, ya adentro, abrieron con llaves”, relató la comerciante afectada.

La dueña también reveló que no era la primera vez que intentaban robarle. Una semana antes, desconocidos habían “huequeado” la parte inferior del acceso sin éxito, lo que alimenta la sospecha de que se trataría del mismo grupo delictivo que volvió para completar el robo.

Vecinos de la zona coincidieron en que los robos son frecuentes y que muchos delincuentes aprovechan los techos para ingresar a viviendas y comercios. “Hay harto maleante por acá”, advirtió la afectada, señalando que otros locales y habitaciones cercanas han sufrido hechos similares.

Respecto a la presencia policial, la denunciante señaló que la patrulla de la EPI-3 no atendió de inmediato su llamado. “Dijeron que tenía que denunciar antes de 24 horas”, reclamó.

Los propietarios esperan que, mediante la revisión de las cámaras de seguridad, la Policía logre identificar y detener a los responsables del violento robo.

