¿Subió el precio del pasaje en la Bimodal? Alta demanda de viajes en la terminal de Santa Cruz

Con la llegada de fin de año y el inicio de las vacaciones escolares, la Terminal Bimodal de Santa Cruz vive jornadas de alta demanda. Desde tempranas horas, cientos de pasajeros se concentran en el lugar para viajar hacia distintos puntos del país, principalmente al occidente.

Entre los viajeros se encontraba un grupo de amigas que se dirigía a Yacuiba para visitar a una conocida enferma. “Estamos llegando y vamos a ir a ver a una amiguita que está enferma. Le llevamos unas rosas”, relató una de las pasajeras, quien además expresó que el costo del pasaje —entre 90 y 100 bolivianos— le parecía elevado. “Esperemos que baje para que todos puedan viajar”, añadió.

La afluencia responde en gran parte al inicio de las vacaciones en algunos establecimientos educativos, lo que motiva a muchas familias a desplazarse para visitar parientes o disfrutar de un descanso.

En medio del movimiento, los vendedores de pasajes aseguran que los precios no han subido, sino que han vuelto a su tarifa plena tras semanas de menor demanda. “Tenemos precios establecidos. Cuando no hay muchos pasajeros vendemos más barato, entre 70 y 80 bolivianos a Cochabamba. Ahora que hay más gente, el pasaje está en su precio real, Bs 131, y la gente piensa que subió”, explicó un encargado de una empresa de transporte.

Para la ruta a La Paz, el costo se mantiene en 220 bolivianos, mientras que a Yacuiba el pasaje varía ligeramente según la empresa, situándose entre 90 y 100 bolivianos.

Con el incremento de viajeros en horario diurno y nocturno, las empresas esperan que el flujo continúe elevándose durante las próximas semanas, especialmente hacia destinos como Cochabamba, La Paz, la Chiquitania, el Beni y las zonas fronterizas.

