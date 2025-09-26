Un joven se quedó a dormir en la casa de su amigo y lo que descubrió al despertar lo horrorizó

La pequeña localidad de Saladas, en Corriente, Argentina, está que arde. Un hombre de 60 años fue detenido tras ser acusado de un brutal abuso sexual contra un joven de 27. El caso, que incluye la sospecha de haber sido drogado, desató una furiosa protesta vecinal que exigió justicia en las calles.

El presunto agresor, identificado como S. A. S., fue capturado en un allanamiento. La acusación es gravísima: abuso sexual con acceso carnal, según publican los medios Perfil y TN.

"Perdió el conocimiento y despertó con signos de abuso"

Todo comenzó la noche del miércoles. La víctima de 27 años, tras ver un partido, se topó con el acusado, un conocido. El hombre lo invitó a dar una vuelta y a tomar algo.

El drama vino después. El joven relató a las autoridades que, luego de beber, simplemente perdió el conocimiento. El tío de la víctima sospecha que "habrá puesto algo en la bebida", lo cual está siendo investigado con pruebas toxicológicas.

El joven despertó horas después en la casa del agresor con claros e inconfundibles signos de haber sido atacado sexualmente. Como pudo, logró pedir ayuda. Su hermano lo socorrió y lo llevó a la policía para denunciar el aterrador episodio. El joven fue inmediatamente hospitalizado por la gravedad de las lesiones.

Vecinos protestaron frente a la comisaría de Saladas, Corrientes, exigiendo justicia. (Foto: gentileza Radio Urbana Saladas)

La furia de la gente y la confirmación forense

La noticia encendió la mecha en Saladas. Vecinos de la zona se congregaron frente a la Comisaría Primera, con carteles y quemando neumáticos en señal de rabia e indignación, pidiendo que el crimen no quedara impune.

Mientras la gente protestaba, la Fiscalía actuaba. La médica forense examinó a la víctima y el resultado fue demoledor: la profesional confirmó lesiones físicas compatibles con un ataque sexual.

El comisario de la zona tuvo que salir a calmar a la multitud confirmando que el sospechoso ya había sido detenido en su casa. En el allanamiento, se incautaron elementos clave para la investigación.

El acusado está ahora en la cárcel, imputado por un delito que, en Argentina, podría costarle hasta 20 años de prisión. La comunidad de Saladas sigue de cerca el proceso, clamando por una condena ejemplar.

