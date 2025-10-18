“Aún estaba con vida”: Revelan autopsia de la bebé hallada muerta con un rosario en el cuello

Consternación y dolor causó el hallazgo del cuerpo sin vida de una bebé recién nacida en un campo vacío del municipio de Viacha, departamento de La Paz. La pequeña fue encontrada dentro de una bolsa negra, colocada sobre una caja de cartón, y llevaba un rosario en el cuello.

De acuerdo con el informe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Viacha, los vecinos del lugar descubrieron el cuerpo e inmediatamente dieron aviso a la Policía. Efectivos policiales acudieron al sitio y realizaron el levantamiento legal del cadáver, trasladándolo posteriormente a la morgue judicial para la autopsia correspondiente.

El director regional de la Felcc de Viacha, Juan Flores, informó que, según el examen médico forense, la bebé fue abandonada con vida. Detalla que la pequeña falleció a consecuencia de una anoxia cerebral provocada por el llanto intenso y una hipotermia debido a las bajas temperaturas del lugar.

“Su fuerte llanto provocó una anoxia cerebral, y el frío intenso derivó en una hipotermia. El médico forense estableció como causa de muerte una anoxia encefálica y edema cerebral pulmonar”, explicó Flores.

La Policía continúa con las investigaciones para identificar a los responsables del abandono y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

