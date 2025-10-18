Un operativo policial realizado en una vivienda del municipio de La Guardia, en Santa Cruz, permitió recuperar al menos una motocicleta robada. La alerta fue posible gracias al GPS incorporado en el motorizado, que fue rastreado por su dueño tras ser sustraído de un parqueo.

La víctima relató a Red Uno que, tras el robo, intentó ubicar el vehículo y fue entonces cuando recibió una llamada anónima.

“Le dijeron a mi esposa que podían devolver la moto, que les diga dónde estaba. Pero como mi teléfono se apagó, no recibimos más llamadas”, comentó.

A pesar de que logró ubicar el lugar exacto mediante el rastreo por GPS, el afectado denunció que las autoridades inicialmente no quisieron recibir su denuncia, ya que la motocicleta estaba registrada a nombre de la entidad financiera con la que tenía un crédito.

“Me pedían más formularios y al final no aceptaron la denuncia”, afirmó.

Existen otras denuncias

Tras el operativo, otras personas también llegaron al inmueble intervenido, guiadas por el sistema de rastreo de sus motocicletas. Una de ellas aseguró que su vehículo fue robado del Parque Urbano.

“Esta fue la penúltima parada que marcó el GPS. Lo seguimos hasta aquí, pero cuando nos bajamos, el delincuente nos vio y se escapó con la moto”, explicó.

Algunas de las víctimas decidieron hacer vigilia en las afueras del lugar, con la esperanza de recuperar sus motorizados o contribuir a la investigación.

