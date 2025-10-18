Operativo en La Guardia tras denuncias de robo de motos

Este viernes Diprove realizó un operativo en el municipio de La Guardia. Los efectivos ingresaron a un domicilio ubicado en el barrio La Cumbre, tras la denuncia del robo de motocicleta que fue sustraída de un parqueo en Santa Cruz.

Según el denunciante, la motocicleta fue robada en un parqueo de la capital cruceña y trasladada por los antisociales hasta La Guardia.

La víctima indicó que, tras el robo, los supuestos delincuentes se comunicaron con él para indicar que le devolverían la motocicleta, a cambio de una cierta cantidad de dinero.

Informes preliminares indican que otra víctima de robo reportó que en la vivienda allanada, donde también fueron guardadas otras motos robadas, el lugar es ocupado para desmantelar los motorizados de dos ruedas para luego comercializarlos.

Noticia en desarrollo...

Mira la programación en Red Uno Play