Federico Zeballos clasifica a la final del Challenger de Curitiba y sueña con volver al top 100

Federico Zeballos sigue demostrando un gran nivel en el tenis. Pese a tener un comienzo de año complicado, el tenista boliviano ha logrado ganar cuatro torneos Challenger y ahora se prepara para disputar una nueva final en Brasil.

“Estamos en la gira sudamericana, no habíamos comenzado muy bien el año, y ahora voy ganando cuatro challengers”, señaló desde Curitiba en Brasil. La gran final de dobles se disputará este sábado desde las 12.20 HB en la cancha central del Graciosa Country Club.

Zeballos enfrentará junto al chileno Matías Soto, a la dupla formada por Gonzalo Escobar de Ecuador y Miguel Ángel Reyes de México, quienes eliminaron a Murkel Dellien y Boris Arias esta jornada de viernes.

"Con Matías nos conocemos del circuito de torneos y ya vamos el segundo torneo que jugamos; curiosamente nos ha ido muy bien. El primero que jugamos salimos campeones en España y ahora este es el segundo torneo y estamos en la final, así que hemos compaginado muy bien”, comentó.

Este será un duelo clave para Federico, que busca mantener la racha positiva y seguir sumando puntos en el ranking mundial.

El tenista también habló sobre la exigencia del calendario profesional, donde un jugador puede disputar entre 35 y 40 torneos al año. “El calendario del tenis es bastante duro”, señaló.

Sobre su rendimiento en el año, aseguró que el balance es positivo y que su objetivo es regresar al top 100 mundial. Actualmente está cerca, en la posición 120, y espera que con un triunfo mañana pueda mejorar su ubicación y cerrar el año entre los mejores.

