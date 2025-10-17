Revelan fotos de presuntos sicarios que intentaron atentar contra la vida de un exjugador de The Strongest

Bryan Angulo recibió un disparo en la pierna por presuntos agresores que luego fueron capturados; su actual club denuncia graves amenazas al resto de la plantilla.
17/10/2025 13:54

Se han filtrado imágenes de los presuntos sicarios que intentaron victimar a Bryan Angulo, exjugador de The Strongest y actualmente en Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo. El ataque ocurrió cuando dos individuos abrieron fuego contra el futbolista, que logró sobrevivir. Los agresores intentaron escapar en motocicleta, pero terminaron huyendo a pie, siendo alcanzados por policías y compañeros de Angulo. Hasta el momento se desconoce la identidad de los atacantes.
En medio de este escándalo, la institución ecuatoriana denunció que otros miembros de su plantilla han recibido amenazas de muerte, relacionadas con el próximo partido ante Búhos ULVR, programado para el 17 de octubre. Por ello, el club solicitó la intervención de la Federación Ecuatoriana de Fútbol para garantizar la seguridad de sus jugadores.
“Rechazamos todo acto que busque intimidar, amedrentar o generar miedo en nuestros jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y afición. Condenamos enérgicamente cualquier forma de violencia, porque el fútbol debe ser un espacio de paz, respeto y unión”, señala el comunicado oficial del club.
La situación ha generado gran preocupación en el fútbol ecuatoriano, y las autoridades continúan investigando el atentado y las amenazas contra los jugadores de Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo.
