Filtran video de presuntos sicarios que intentaron quitarle la vida a exjugador de The Strongest

Un hecho de violencia conmocionó al fútbol ecuatoriano luego de que se filtraran videos en redes sociales que muestran el momento del atentado contra Brayan Angulo, exjugador de The Strongest. El incidente ocurrió la mañana del jueves, cuando el futbolista llegaba a los entrenamientos de su club.

Según reportes locales, los presuntos sicarios abrieron fuego contra el vehículo en el que se encontraba Angulo, quien resultó herido de bala en la pierna. Los atacantes intentaron escapar a bordo de una motocicleta, pero al no lograrlo, abandonaron el vehículo y corrieron por la calle hasta ser capturados por la Policía.

Los videos difundidos muestran las imágenes del ataque y la posterior captura de los sospechosos, lo que ha generado gran repercusión en la prensa deportiva y en las redes sociales.

Brayan Angulo se encuentra fuera de peligro y en recuperación. El futbolista, recordado en Bolivia por su paso por The Strongest durante la temporada 2024, actualmente milita en la Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo, equipo que compite en la segunda división del fútbol ecuatoriano.

