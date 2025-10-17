¡Conmoción! Asesinan a balazos al presidente de un club de fútbol mientras viajaba con su hijo

El fútbol mundial amaneció consternado este viernes tras conocerse el asesinato de Stavros Demosthenous, presidente del Karmiotissa FC de la segunda división de Chipre. El dirigente fue emboscado y ejecutado a tiros mientras conducía su automóvil en una calle de Limasol, acompañado de su hijo, según informan medios locales.

Según los primeros reportes de la Policía chipriota, un furgón interceptó el vehículo del empresario de 49 años y, sin mediar palabra, los atacantes abrieron fuego. Luego del ataque, los agresores incendiaron el vehículo y huyeron en una motocicleta.

Demosthenous, también conocido por sus negocios en el sector automotor, fue trasladado de urgencia al Hospital General de Limasol, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.

La noticia causó profundo impacto en el país, especialmente en el entorno futbolístico. Además de su rol en el Karmiotissa FC, Demosthenous había presidido anteriormente el Aris Limassol FC, equipo de la primera división.

La Policía desplegó un amplio operativo en el lugar del crimen. El médico forense y miembros del Departamento de Investigaciones Criminalísticas trabajan para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

El club Karmiotissa FC publicó un sentido mensaje en redes sociales:

“El día en que el tiempo se detuvo para todos nosotros. No ponemos fotos en blanco y negro porque esto no le conviene a Stavros Demosthenous. Por siempre en nuestros pensamientos y corazones, con sus palabras y mentalidad guiándonos. Gracias por todo, Presidente.”

