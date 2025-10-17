Prisión preventiva para los sospechosos del ataque al futbolista Bryan Angulo

La Justicia ecuatoriana ordenó la prisión preventiva para dos hombres detenidos el jueves tras el atentado contra el futbolista ecuatoriano Bryan Angulo, quien se encuentra estable tras sufrir heridas en el ataque ocurrido en la provincia costera de Manabí.

"Stalin C. y Marlon G. guardan prisión preventiva", indicó este viernes la Fiscalía General del Estado, que les formuló cargos por su presunta responsabilidad en el delito de tentativa de asesinato.

El fiscal del caso informó que el hecho se produjo la mañana del jueves, a las afueras del estadio 'Reales Tamarindos', a donde la víctima se dirigía para cumplir con su entrenamiento.

Antes de ingresar, fue interceptado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta y recibió varios disparos de bala que le causaron heridas en las piernas.

La Policía, que se encontraba en el lugar, neutralizó y aprehendió a los sujetos, que portaban un arma cada uno, según la Fiscalía.

Durante la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos se presentaron los elementos de convicción recabados, entre ellos la pericia balística, que determinó que las dos armas encontradas en poder de los aprehendidos eran aptas para producir disparos.

También se incluyó el reconocimiento del lugar de los hechos y el levantamiento de evidencias (indicios balísticos, una motocicleta y vestimenta).

A ello se sumó la pericia médica practicada a la víctima, que determinó los días de incapacidad derivados del ataque, y se incluyeron videos y fotografías extraídos de redes sociales, en los que se observa el momento en que los ahora procesados presuntamente cometían el delito y su posterior huida, perseguidos por agentes policiales, detalló la Fiscalía en un comunicado.

Amenazas

Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo, el club de Angulo, informó que varios de los jugadores del club "han recibido amenazas relacionadas con el compromiso deportivo programado para este viernes 17 de octubre, frente al club Búhos ULVR".

"Rechazamos todo acto que busque intimidar, amedrentar o generar miedo en nuestros jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y afición. Condenamos enérgicamente cualquier forma de violencia, porque el fútbol debe ser un espacio de paz, respeto y unión", añadió el jueves.

En lo que va del año se han registrado al menos cuatro ataques armados contra futbolistas de clubes profesionales de Ecuador, entre ellos el ocurrido el pasado 19 de septiembre, cuando fue asesinado en la provincia de Esmeraldas (fronteriza con Colombia) el centrocampista Jonathan 'Speedy' González, del club 22 de Julio, que disputa la segunda división de Ecuador.

De acuerdo con la Policía, González fue acribillado a disparos dentro de su domicilio, en un ataque en el que quedó herida otra persona que murió cuando era trasladada a un centro médico. EFE

Mira la programación en Red Uno Play