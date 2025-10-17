Uruguay legaliza la eutanasia: quiénes podrán acceder y cómo será el procedimiento

Uruguay hizo historia en la región al aprobar la Ley de Muerte Digna, que legaliza la eutanasia y permite que las personas con enfermedades graves e incurables puedan decidir el momento y las condiciones de su muerte. La norma fue aprobada por la Cámara de Senadores, tras una votación favorable de la Asamblea General.

¿Quiénes pueden acceder a la eutanasia?

Según la ley, podrán solicitarla aquellas personas que:

Sean mayores de edad .

Estén psíquicamente aptas para tomar la decisión.

Padezcan una enfermedad o condición crónica, incurable e irreversible .

Sufran dolores o sufrimientos insoportables que afecten gravemente su calidad de vida.

La norma garantiza que estas personas tengan derecho a una muerte indolora, apacible y digna, bajo estrictos controles médicos.

¿Cómo será el procedimiento?

El paciente deberá solicitar la eutanasia por escrito ante su médico. El profesional verificará que cumpla las condiciones y le informará sobre otras alternativas, como tratamientos o cuidados paliativos. El caso será evaluado por un segundo médico, quien deberá confirmar la decisión en un plazo máximo de 10 días. Si hay discrepancias, se acudirá a un tercer especialista. El paciente deberá ratificar su voluntad en varias entrevistas y, finalmente, declararla por escrito ante dos testigos. Solo entonces, el médico procederá a cumplir su voluntad.

La ley también reconoce el derecho a la objeción de conciencia para los profesionales de salud que no deseen participar del procedimiento.

Con esta aprobación, Uruguay se convierte en uno de los pocos países de América Latina en legalizar la eutanasia, marcando un hito en materia de derechos y autonomía personal.

