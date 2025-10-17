¡Adiós a la Chilindrina! María Antonieta de las Nieves anuncia su retiro a los 75 años

La querida actriz María Antonieta de las Nieves, conocida en todo el mundo por su papel de “La Chilindrina” en El Chavo del 8, anunció su retiro definitivo de los escenarios a los 75 años, tras más de cinco décadas de trayectoria artística.

La noticia fue revelada durante una emotiva entrevista con Matilde Obregón, donde la actriz explicó que su decisión responde principalmente a motivos de salud y bienestar personal.

“Ya se fue en Perú. A lo mejor algún comercial, pero ya no como antes”, dijo, agregando que por primera vez está disfrutando de la calma. “Estoy feliz en mi cama, con mis mascotas, viendo la tele”, confesó.

De las Nieves también recordó uno de los momentos más duros que atravesó recientemente: la pérdida de su esposo, Gabriel Fernández, hecho que influyó en su decisión de alejarse de la vida pública.

“Estaba tomando 19 pastillas al día, no sabía ni para qué”, reveló la actriz.

Aunque no descarta hacer alguna aparición especial o grabar comerciales ocasionalmente, María Antonieta dejó claro que su ritmo de trabajo frenético ha llegado a su fin.

Con su despedida, se cierra un capítulo entrañable de la comedia latinoamericana, pero La Chilindrina quedará para siempre en la memoria y el corazón de varias generaciones.

