Rinden homenaje y dan el último adiós al diputado Gustavo Aliaga

Autoridades nacionales, amigos y familiares rindieron homenaje al diputado Gustavo Aliaga, quien falleció recientemente. Los actos fúnebres se llevan a cabo en el antiguo edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde colegas parlamentarios y allegados expresaron sus condolencias y recordaron su legado.

Entre los asistentes se destacó la presencia del expresidente Carlos Mesa, quien evocó con emoción el trabajo y la amistad que compartió con el parlamentario.

“Uno siempre se pregunta por qué se van los mejores. Gustavo Aliaga trabajó conmigo desde la defensa de la causa marítima en 2014. Fuimos íntimos amigos, era un hombre extraordinario y parte fundamental del equipo parlamentario de Comunidad Ciudadana”, expresó Mesa.

El velorio continuará este viernes en instalaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, para luego trasladarse al salón Horizontes de la Funeraria Santa María, en la zona de Llojeta.

El entierro está previsto para este sábado a las 16:00 en el cementerio Jardín, sector Jazmín, luego de una misa de cuerpo presente.

