¿Te invaden los mosquitos? Tres métodos caseros para mantenerlos lejos sin usar químico

Con la llegada del calor, los mosquitos vuelven a aparecer en muchas regiones del país. Aunque los repelentes industriales suelen ser eficaces, no siempre están al alcance del bolsillo ni son la opción más saludable. Por eso, te mostramos tres métodos caseros que puedes preparar fácilmente para ahuyentar a estos insectos sin usar productos químicos.

1. Velas de citronela o eucalipto

El eucalipto es uno de los repelentes naturales más conocidos: sus aceites esenciales bloquean los receptores olfativos de los mosquitos, impidiendo que detecten el olor humano.

Puedes usar velas aromáticas o preparar una versión casera mezclando aceite esencial de citronela o eucalipto con cera natural y una mecha. Al encenderlas, liberan un aroma que los mantiene alejados.

2. Spray de vinagre y hierbas aromáticas

Una opción práctica y económica consiste en mezclar partes iguales de vinagre blanco y agua, agregando hojas frescas de menta, albahaca o lavanda.

Deja reposar la mezcla unas horas, cuélala y rocía con un atomizador en ventanas, cortinas o rincones donde suelen aparecer los mosquitos. El vinagre actúa como repelente y las hierbas dejan un aroma fresco y natural.

Cáscaras de cítricos con clavo de olor

Las cáscaras de limón, naranja o pomelo pueden convertirse en un repelente natural muy eficaz. Solo hay que insertar clavos de olor en las cáscaras y colocarlas cerca de ventanas o mesas exteriores.

El aroma cítrico combinado con el clavo de olor resulta desagradable para los mosquitos, pero deja un perfume agradable en el ambiente.

Con estos tres remedios naturales podrás mantener los espacios libres de mosquitos, de manera práctica, ecológica y sin gastar de más.

Mira la programación en Red Uno Play