Cuatro aprehendidos en Potosí por infringir el silencio electoral

A pocas horas de la segunda vuelta electoral, la Policía Boliviana aprehendió a cuatro personas —tres hombres y una mujer— en la ciudad de Potosí por cometer delitos electorales, al ser sorprendidos pegando panfletos políticos en plena vía pública.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este viernes 17 de octubre, en inmediaciones de la avenida Tinkuy esquina H. Vásquez, zona San Benito, cuando personal policial que realizaba patrullaje observó a los infractores colocando afiches en postes de luz.

Según el reporte de la Policía, los panfletos correspondían a una agrupación política, y los uniformados les recordaron que desde la medianoche del jueves 16 rige el silencio electoral, así como las restricciones del Auto de Buen Gobierno, que prohíben toda forma de propaganda política.

Los cuatro aprehendidos fueron trasladados a dependencias policiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), y el caso fue puesto a conocimiento del Ministerio Público para el inicio de las investigaciones correspondientes.

