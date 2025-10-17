TEMAS DE HOY:
Este es el top 10 de los futbolistas mejores pagados del mundo: Messi y Cristiano Ronaldo en la lista

El informe de Forbes revela que las nuevas generaciones pisan fuerte, pero los astros consagrados siguen reinando en la cima del fútbol mundial.

Silvia Sanchez

17/10/2025 12:09

El nuevo ranking de los futbolistas mejor pagados del planeta, elaborado por la revista Forbes, muestra que la élite del fútbol global continúa generando cifras astronómicas.

En conjunto, los 10 jugadores mejor remunerados acumulan 945 millones de dólares en ingresos durante la temporada 2025-2026, aunque el monto total cayó un 4% respecto al año pasado por la salida de figuras como Neymar y Kevin De Bruyne.

Los reyes del dinero siguen siendo Cristiano y Messi

A sus 39 años, Cristiano Ronaldo vuelve a encabezar la lista, rompiendo récords con 280 millones de dólares en ingresos, sumando salario, bonificaciones y contratos comerciales con marcas internacionales.

Le sigue su eterno rival, Lionel Messi, quien a los 38 años continúa en la élite del fútbol y se ubica segundo con 130 millones de dólares: 60 millones provienen de su contrato con Inter Miami, y otros 70 millones de su cartera de patrocinadores, entre ellos Adidas, Lay’s y Mastercard.

Top 10 futbolistas mejor pagados del mundo (Forbes 2025-2026)

  1. Cristiano Ronaldo (Al Nassr) – 280 millones de dólares

  2. Lionel Messi (Inter Miami) – 130 millones de dólares

  3. Karim Benzema (Al Ittihad) – 104 millones de dólares

  4. Kylian Mbappé (Real Madrid) – 95 millones de dólares

  5. Erling Haaland (Manchester City) – 80 millones de dólares

  6. Vinícius Jr. (Real Madrid) – 60 millones de dólares

  7. Mohamed Salah (Liverpool) – 55 millones de dólares

  8. Sadio Mané (Al Nassr) – 54 millones de dólares

  9. Jude Bellingham (Real Madrid) – 44 millones de dólares

  10. Lamine Yamal (Barcelona) – 43 millones de dólares

Las nuevas generaciones pisan fuerte

El listado sorprende con jóvenes talentos como Jude Bellingham (21 años) y Lamine Yamal (17 años), quienes ya superan los 40 millones de dólares anuales entre salarios y patrocinios.

Ambos representan a una generación que combina talento, marketing y presencia digital, lo que amplía su impacto más allá del terreno de juego.

 

