TEMAS DE HOY:
Motociclista argentino accidentado Bebé muerta Juan Óscar Alfaro

32ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

¡Está que arde! El calendario de los bomberos australianos vuelve a enamorar al mundo

[FOTOS Y VIDEOS] Los icónicos bomberos posaron junto a animales rescatados en una nueva edición solidaria.

Silvia Sanchez

17/10/2025 11:33

Imagen captura RR.SS.
Australia

Escuchar esta nota

El calendario de los Bomberos Australianos 2026 volvió a encender las redes y conquistar corazones en todo el mundo.

Desde hace 33 años, este proyecto combina solidaridad, amor por los animales y una dosis de encanto, reuniendo a los bomberos más populares del país oceánico junto a perros, gatos, caballos y otros animales rescatados.

Una causa que salva vidas

El calendario no solo es un éxito visual, sino también una iniciativa solidaria: todos los fondos recaudados son destinados a organizaciones de bienestar animal, hospitales infantiles y programas de salud mental para bomberos y víctimas de desastres naturales.

Imagen captura RR.SS.

Cinco versiones para todos los gustos

Este 2026, el calendario llega con cinco ediciones especiales:

  • 🐶 Dog Edition (Perros)

  • 🐱 Cat Edition (Gatos)

  • 🐴 Horse Edition (Caballos)

  • 🦜 Mixed Animal Edition (Animales variados)

  • 👨‍🚒 Hero Edition (Bomberos en solitario, sin animales)

Cada una incluye imágenes inéditas del detrás de cámaras, mostrando momentos espontáneos y divertidos entre los bomberos y sus compañeros peludos.

Imagen captura RR.SS.
Imagen captura RR.SS.

Solidaridad sin fronteras

El impacto del calendario trasciende Australia. En 2024 colaboró con los damnificados por los huracanes Helene y Milton en Estados Unidos, y en 2025 destinó fondos a organizaciones que rescataron animales afectados por los incendios en California.

Los bomberos aseguraron que seguirán apoyando causas de conservación y rescate animal, manteniendo viva una tradición que une belleza, empatía y compromiso social.

A continuación, te mostramos cómo se desarrolló la interesante sesión de fotos de los bomberos:

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD