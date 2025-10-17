¡Está que arde! El calendario de los bomberos australianos vuelve a enamorar al mundo

El calendario de los Bomberos Australianos 2026 volvió a encender las redes y conquistar corazones en todo el mundo.

Desde hace 33 años, este proyecto combina solidaridad, amor por los animales y una dosis de encanto, reuniendo a los bomberos más populares del país oceánico junto a perros, gatos, caballos y otros animales rescatados.

Una causa que salva vidas

El calendario no solo es un éxito visual, sino también una iniciativa solidaria: todos los fondos recaudados son destinados a organizaciones de bienestar animal, hospitales infantiles y programas de salud mental para bomberos y víctimas de desastres naturales.

Imagen captura RR.SS.

Cinco versiones para todos los gustos

Este 2026, el calendario llega con cinco ediciones especiales:

🐶 Dog Edition (Perros)

🐱 Cat Edition (Gatos)

🐴 Horse Edition (Caballos)

🦜 Mixed Animal Edition (Animales variados)

👨‍🚒 Hero Edition (Bomberos en solitario, sin animales)

Cada una incluye imágenes inéditas del detrás de cámaras, mostrando momentos espontáneos y divertidos entre los bomberos y sus compañeros peludos.

Imagen captura RR.SS.

Imagen captura RR.SS.

Solidaridad sin fronteras

El impacto del calendario trasciende Australia. En 2024 colaboró con los damnificados por los huracanes Helene y Milton en Estados Unidos, y en 2025 destinó fondos a organizaciones que rescataron animales afectados por los incendios en California.

Los bomberos aseguraron que seguirán apoyando causas de conservación y rescate animal, manteniendo viva una tradición que une belleza, empatía y compromiso social.

A continuación, te mostramos cómo se desarrolló la interesante sesión de fotos de los bomberos:

Mira la programación en Red Uno Play