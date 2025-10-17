TEMAS DE HOY:
Comunidad

¡Atención! Estos son los horarios de las últimas flotas que saldrán desde Cochabamba antes de las elecciones

La terminal de buses suspenderá sus operaciones durante el domingo 19 de octubre por la jornada electoral.

Silvia Sanchez

17/10/2025 10:35

Imagen captura RR.SS.
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

En cumplimiento a las disposiciones emitidas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para la segunda vuelta de las elecciones generales, se confirmó la suspensión total de viajes y circulación vehicular durante el domingo 19 de octubre.

Por esta razón, la Terminal de Buses de Cochabamba dio a conocer el itinerario de las últimas salidas programadas para este sábado 18 de octubre, tomando en cuenta que todos los viajes deben llegar a destino antes del inicio de la restricción.

Últimas salidas desde Cochabamba – sábado 18 de octubre:

Destinos internacionales:

  • Chile: 11:00

  • Argentina: Salidas suspendidas

Destinos nacionales:

  • Potosí: 10:00

  • Uyuni: 11:00

  • Santa Cruz: 11:00

  • La Paz: 13:00

  • Sucre: 13:00

  • Llallagua: 15:00

  • Oruro: 16:00

  • Tarija y Villazón: Salidas suspendidas

El domingo 19 de octubre, la Terminal de Buses permanecerá cerrada y no habrá salidas interdepartamentales ni interprovinciales.

Las operaciones se reanudarán el lunes 20 de octubre desde las 04:00 de la madrugada.

Foto Terminal de Buses Cochabamba

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

