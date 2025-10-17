¡Atención! Estos son los horarios de las últimas flotas que saldrán desde Cochabamba antes de las elecciones

En cumplimiento a las disposiciones emitidas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para la segunda vuelta de las elecciones generales, se confirmó la suspensión total de viajes y circulación vehicular durante el domingo 19 de octubre.

Por esta razón, la Terminal de Buses de Cochabamba dio a conocer el itinerario de las últimas salidas programadas para este sábado 18 de octubre, tomando en cuenta que todos los viajes deben llegar a destino antes del inicio de la restricción.

Últimas salidas desde Cochabamba – sábado 18 de octubre:

Destinos internacionales:

Chile: 11:00

Argentina: Salidas suspendidas

Destinos nacionales:

Potosí: 10:00

Uyuni: 11:00

Santa Cruz: 11:00

La Paz: 13:00

Sucre: 13:00

Llallagua: 15:00

Oruro: 16:00

Tarija y Villazón: Salidas suspendidas

El domingo 19 de octubre, la Terminal de Buses permanecerá cerrada y no habrá salidas interdepartamentales ni interprovinciales.

Las operaciones se reanudarán el lunes 20 de octubre desde las 04:00 de la madrugada.

Foto Terminal de Buses Cochabamba

Mira la programación en Red Uno Play