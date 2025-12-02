“¡Los odio!”: Hincha llora y se lanza al suelo tras eliminación de su equipo | VIDEO

La dramática eliminación del Club América en los cuartos de final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX dejó una postal que rápidamente trascendió las fronteras: la reacción de un fanático que llevó la pasión futbolística al extremo.

Un video viral, que inunda plataformas como TikTok e Instagram bajo la etiqueta "Americanista llorando", muestra al seguidor azulcrema, visiblemente afectado, gritando y dejándose caer al suelo tras el silbatazo final.

El lamento que se hizo global

El aficionado fue grabado justo después de que el partido terminara 2-1 a favor del América, un resultado insuficiente. La anotación agónica de Germán Berterame para Monterrey al minuto 93 sentenció el marcador global en un doloroso 3-2 a favor de los Rayados, eliminando a los capitalinos. En el clip, el fanático expresa su frustración con frases como: "Lo teníamos ganado" y, visiblemente fuera de sí, repite un enfático "los odio" en señal de lamento por el desenlace.

La extrema reacción del hincha ha generado una ola de comentarios a nivel internacional, reflejando las diferentes formas en que se vive el deporte. Muchos usuarios de redes sociales han mostrado comprensión, señalando que el video "así se vive el futbol cuando se ama a un equipo" y resaltando la profunda conexión emocional que la afición siente por sus colores. Otros internautas cuestionaron la intensidad del sufrimiento por un resultado deportivo, preguntando si "¿En verdad les da risa ver sufrir a un ser humano así?... ¿por qué a mí sí?", y generando memes que catalogan la escena como el "oso del torneo".

Vea el video:

