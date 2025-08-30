Lo que comenzó como un indignante acto de egoísmo en el US Open se transformó en una historia conmovedora, demostrando que la deportividad y la generosidad pueden prevalecer sobre la mezquindad. Un aficionado adulto se volvió viral tras arrebatarle la gorra al tenista Kamil Majchrzak, que el jugador estaba a punto de regalar a un niño. Sin embargo, la historia no terminó ahí: el tenista se percató de lo ocurrido y, con ayuda de las redes sociales, aseguró que la gorra llegara a su legítimo dueño.

Un partido épico y un incidente vergonzoso

La secuencia de eventos se desencadenó tras la impresionante victoria de Majchrzak, 76° del ranking ATP, sobre el ruso Karen Khachanov (9° del mundo) en un extenuante partido de más de cuatro horas. Con la adrenalina aún a flor de piel, el polaco se acercó a la multitud para firmar autógrafos y, en un gesto de buena voluntad, se quitó su gorra para dársela a un niño en primera fila.

Pero la acción fue interceptada de forma inesperada. En un video que rápidamente se hizo viral, se observa cómo un hombre adulto se abalanza y toma la gorra antes de que el niño pudiera siquiera tocarla. El pequeño, visiblemente confundido y triste, le pregunta al hombre "¿Qué estás haciendo?", pero el aficionado lo ignora y guarda la gorra en su mochila. El tenista, concentrado en firmar, no se dio cuenta de lo que sucedía, según publican medios internacionales.

La reacción del tenista y un final feliz

La indignación en las redes sociales no se hizo esperar, con miles de usuarios criticando el comportamiento del adulto. Alertado por la situación, Majchrzak, quien no había presenciado el incidente, usó su cuenta de Instagram para pedir ayuda. "No me di cuenta que la gorra no le había llegado al niño... ¿Pueden ayudarme a encontrarlo?", escribió.

La respuesta de la comunidad de internet fue inmediata y abrumadora. En cuestión de horas, el propio tenista confirmó que el poder de las redes había funcionado. "Estoy impresionado con el poder de internet. Lo encontramos. Ya está todo arreglado", publicó en un mensaje que trajo alivio y alegría a los seguidores de la historia.

Mira el video:

