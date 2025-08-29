TEMAS DE HOY:
ACCIDENTE Velorio familia Vela Hombre muere ahogado

Deportes

Brunito Caveira, el niño boliviano que brilla en Brasil con dos oros en jiu-jitsu

A sus cortos años, Brunito Caveira se ha convertido en una promesa del deporte boliviano, ganando dos medallas de oro en un importante campeonato en Brasil y dejando en alto el nombre de Bolivia. 

Martin Suarez Vargas

29/08/2025 13:22

Brunito Caveira, atleta boliviano. Foto: Redes sociales.
Bolivia.

Escuchar esta nota

Brunito Caveira, conocido cariñosamente como “Brunito”, se consagró en Brasil al conquistar dos medallas de oro en jiu-jitsu, demostrando que la disciplina y el esfuerzo rinden frutos desde temprana edad y que para los bolivianos nada es imposible. El joven atleta, acompañado de su padre Bruno Gutiérrez, recibió felicitaciones por su destacada actuación y compartió sus emociones tras el logro, en el programa Que No me Pierda de la Red Uno dijo:

“Me siento muy feliz, es una alegría muy grande dejar el nombre de Bolivia en alto”, expresó.

Con apenas un año y medio de entrenamiento, Brunito se prepara intensamente de lunes a viernes, desde las 14:30 hasta las 22:00, y en ocasiones entrena también por la mañana, lo que evidencia su dedicación y sacrificio junto a su familia.

“Todo lo que consigue es gracias a su disciplina y esfuerzo”, señaló su padre, resaltando el trabajo de un equipo conformado por profesores de diversas disciplinas, preparador físico, nutriólogo y psicólogo deportivo.

Brunito no solo compite en jiu-jitsu; también es campeón infantil de artes marciales mixtas (MMA), kickboxing y lucha greco-romana, mostrando versatilidad y talento en varias áreas. Sus logros han sido reconocidos en su colegio, donde recibe apoyo de sus profesores para equilibrar deporte y estudios.

Con más competencias en el horizonte, Brunito se prepara para participar en torneos en Estados Unidos y posiblemente Dubai, acompañado de su equipo y su familia. El joven atleta demuestra que con disciplina, entrenamiento constante y apoyo familiar, los sueños deportivos pueden empezar a cumplirse desde muy pequeño.

