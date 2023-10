Campeonas bolivianas buscan ayuda para asistir al Mundial de voleibol playa

Cargando...

Bolivia.

El mismo peregrinaje de los demás atletas nacionales que quieren dejar el nombre de Bolivia en alto y que el Gobierno les da la espalda, lo están viviendo Mariam Chacón e Isabel Galindo, campeonas nacionales de voleibol playa, quienes tuvieron que recurrir a una campaña en redes sociales para tocar el corazón de cada boliviano y que estos colaboren con su granito de arena. Ellas tampoco dejan pasar por alto, que existe interés de colaborarlas por parte del multimillonario empresario Marcelo Claure.

Mariam Chacón e Isabel Galindo son las mejores voleibolistas del país, clasificaron por méritos propios al Mundial de voleibol playa en Tailandia, pero como todas las historias de los deportistas nacionales, no tienen recursos.

Las campeonas en vóley de playa buscan representar al país en Mundial U - 21 a realizarse en Tailandia, Chacón y Galindo, de 20 años, desean continuar el sueño de representar al país en un evento de tal magnitud; sin embargo, la falta de recursos les puede truncar el sueño, a 19 días para que comience la competencia, ellas afirman que si no reúnen el monto necesario declinarán su competencia.

"Cada día que pasa, se nos vuelve nuestro sueño difícil y no podremos representar a Bolivia", afirman.

No teniendo el apoyo del Gobierno nacional, hacen el llamado a todos los bolivianos que deseen apoyarlas en este sueño, ellas necesitan $us. 8.000 solo para poder viajar, a eso no se le suma los otros gastos.

En entrevista con QNMP de la Red Uno, expresaron que han recibido la colaboración de algunos bolivianos y que han tenido contacto con asistente de Marcelo Claure, quien se manifestó en redes para poder ayudarlas.