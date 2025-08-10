TEMAS DE HOY:
¡Terribles imágenes! Captaron el momento en que una pitón escupe a un gato

[Video] Las imágenes provocaron conmoción cuando se ve al gato “intacto”, luego de que fuera expulsado por la serpiente. 

Silvia Sanchez

09/08/2025 20:37

Mundo

Se trata de una imagen que generó conmoción en redes sociales, el video donde se muestra a una serpiente pitón regurgita un gato que se había tragado, se ha hecho viral en los últimos días.

La imagen fue captada en el patio de una vivienda en Acapulco, donde pidieron ayuda a los bomberos por la presencia de una serpiente pitón en su casa.

Cuando llegaron los Bomberos trataron de capturar a la serpiente, pero notaron que esta iba a devolver lo que había tragado horas antes, por lo que tuvieron que esperar.

En las imágenes se logra ver ese momento, cuando la serpiente regurgita al gato de tamaño mediano, el cual estaba intacto, pues esto se debe a que la digestión de las serpientes pitón requiere hasta 48 horas, por lo que se deduce que el felino fue tragado apenas horas antes debido a que su cuerpo estaba completo.

Las imágenes son impresionantes:

 

Programación

19:55

Notivisión

21:00

La liga del dragón

23:00

La otra señorita oh

00:00

Problemas y soluciones

04:57

Uno de película

05:57

Identificación de red





